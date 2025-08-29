Premier League: Chelsea y Fulham abren la fecha

Últimas Noticias
Chelsea y Fulham abren la fecha
Te contamos la previa del duelo Chelsea vs Fulham, que se enfrentarán en el estadio Stamford Bridge el próximo sábado 30 de agosto a las 06:30 horas. Robert Jones será el árbitro del partido.

El duelo correspondiente a la fecha 3 de la Premier League se jugará el próximo sábado 30 de agosto a las 06:30 horas.

Así llegan Chelsea y Fulham

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea derrotó por 5 a 1 a West Ham United en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Manchester United..

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 3 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 20 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Chelsea resultó vencedor por 1 a 2.

El local está en el cuarto puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE), mientras que el visitante llegó a 2 unidades y se coloca en el décimo tercer lugar en el torneo (2 PE).

El árbitro designado para el encuentro es Robert Jones.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal622006
2Tottenham622005
3Liverpool622003
4Chelsea421104
13Fulham220200

Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 4: vs Brentford: 13 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Manchester United: 20 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Brighton and Hove: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Liverpool: 4 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Nottingham Forest: 18 de octubre - 08:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Fulham en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 4: vs Leeds United: 13 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Brentford: 20 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Aston Villa: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Bournemouth: 3 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Arsenal: 18 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
Horario Chelsea y Fulham, según país
  • Argentina: 08:30 horas
  • Colombia y Perú: 06:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 07:30 horas

