Premier League: Arsenal visita a Liverpool por la fecha 3

La previa del choque de Liverpool ante Arsenal, a disputarse en el estadio Anfield el domingo 31 de agosto desde las 10:30 horas. El árbitro será Chris Kavanagh.
Liverpool recibirá a Arsenal, en el marco de la fecha 3 de la Premier League, el próximo domingo 31 de agosto a partir de las 10:30 horas, en el estadio Anfield.
Así llegan Liverpool y Arsenal
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League
Liverpool viene de vencer a Newcastle United con un marcador de 3-2.
Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League
Arsenal viene de derrotar a Leeds United con un marcador 5 a 0.
Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 1 vez). Empataron otros 4. Jugaron por última vez en esta competencia el 11 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y el partido finalizó con un empate a 2.
El local se ubica en el tercer puesto con 6 puntos (2 PG), mientras que el visitante tiene 6 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (2 PG).
Chris Kavanagh será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|6
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|Tottenham
|6
|2
|2
|0
|0
|5
|3
|Liverpool
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|4
|Chelsea
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|5
|Nottingham Forest
|4
|2
|1
|1
|0
|2
Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 4: vs Burnley: 14 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Everton: 20 de septiembre - 08:30 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Crystal Palace: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Chelsea: 4 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Manchester United: 19 de octubre - 12:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 4: vs Nottingham Forest: 13 de septiembre - 08:30 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Manchester City: 21 de septiembre - 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Newcastle United: 28 de septiembre - 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs West Ham United: 4 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Fulham: 18 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
Horario Liverpool y Arsenal, según país
- Argentina: 12:30 horas
- Colombia y Perú: 10:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 11:30 horas