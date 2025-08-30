Premier League: Arsenal visita a Liverpool por la fecha 3

Últimas Noticias
Arsenal visita a Liverpool por la fecha 3
La previa del choque de Liverpool ante Arsenal, a disputarse en el estadio Anfield el domingo 31 de agosto desde las 10:30 horas. El árbitro será Chris Kavanagh.

Liverpool recibirá a Arsenal, en el marco de la fecha 3 de la Premier League, el próximo domingo 31 de agosto a partir de las 10:30 horas, en el estadio Anfield.

Así llegan Liverpool y Arsenal

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool viene de vencer a Newcastle United con un marcador de 3-2.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal viene de derrotar a Leeds United con un marcador 5 a 0.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 1 vez). Empataron otros 4. Jugaron por última vez en esta competencia el 11 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y el partido finalizó con un empate a 2.

El local se ubica en el tercer puesto con 6 puntos (2 PG), mientras que el visitante tiene 6 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (2 PG).

Chris Kavanagh será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal622006
2Tottenham622005
3Liverpool622003
4Chelsea421104
5Nottingham Forest421102

Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 4: vs Burnley: 14 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Everton: 20 de septiembre - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Crystal Palace: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Chelsea: 4 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Manchester United: 19 de octubre - 12:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 4: vs Nottingham Forest: 13 de septiembre - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Manchester City: 21 de septiembre - 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Newcastle United: 28 de septiembre - 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs West Ham United: 4 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Fulham: 18 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
Horario Liverpool y Arsenal, según país
  • Argentina: 12:30 horas
  • Colombia y Perú: 10:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 11:30 horas

