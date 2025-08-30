Premier League: Brighton and Hove se enfrenta ante la visita Manchester City por la fecha 3

Últimas Noticias
Brighton and Hove se enfrenta ante la visita Manchester City por la fecha 3
Brighton and Hove se enfrenta ante la visita Manchester City por la fecha 3
Brighton and Hove y Manchester City se enfrentan en el estadio The Amex, con el arbitraje de Darren England. El duelo se jugará el domingo 31 de agosto desde las 08:00 horas.

El juego entre Brighton and Hove y Manchester City se disputará el próximo domingo 31 de agosto por la fecha 3 de la Premier League, a partir de las 08:00 horas en el estadio The Amex.

Así llegan Brighton and Hove y Manchester City

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove busca levantarse de su derrota ante Everton en el Goodison Park.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City cayó 0 a 2 ante Tottenham.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 15 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y finalizó en un empate 2-2.

El local está en el décimo octavo puesto y alcanzó 1 punto (1 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (1 PG - 1 PP).

Para Manchester City se avecina una jornada especial cuando se mida en el Derbi de Manchester ante Manchester United. El encuentro se disputará el 14 de septiembre, a partir de las 12:30 (hora Argentina) en el estadio Etihad Stadium.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Darren England.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal622006
2Tottenham622005
3Liverpool622003
6Manchester City321012
18Brighton and Hove12011-2

Fechas y rivales de Brighton and Hove en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 4: vs Bournemouth: 13 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Tottenham: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Chelsea: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Wolverhampton: 5 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Newcastle United: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 4: vs Manchester United: 14 de septiembre - 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Arsenal: 21 de septiembre - 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Burnley: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Brentford: 5 de octubre - 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Everton: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
Horario Brighton and Hove y Manchester City, según país
  • Argentina: 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 09:00 horas

