Premier League: Nottingham Forest y West Ham United se miden por la fecha 3

Palpitamos la previa del choque entre Nottingham Forest y West Ham United. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Craig Pawson.

El cotejo entre Nottingham Forest y West Ham United, por la fecha 3 de la Premier League, se jugará el próximo domingo 31 de agosto, a partir de las 08:00 horas, en el estadio City Ground.

Así llegan Nottingham Forest y West Ham United

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest viene de un resultado igualado, 1-1, ante Crystal Palace.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United viene de caer derrotado 1 a 5 ante Chelsea.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 18 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y fue Nottingham Forest quien ganó 1 a 2.

El local está en el quinto puesto y alcanzó 4 puntos (1 PG - 1 PE), mientras que el visitante no ha logrado ni una unidad y está en el vigésimo lugar en el campeonato (2 PP).

Craig Pawson es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 6 2 2 0 0 6 2 Tottenham 6 2 2 0 0 5 3 Liverpool 6 2 2 0 0 3 5 Nottingham Forest 4 2 1 1 0 2 20 West Ham United 0 2 0 0 2 -7

Fechas y rivales de Nottingham Forest en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 4: vs Arsenal: 13 de septiembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Burnley: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Sunderland: 27 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Newcastle United: 5 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Chelsea: 18 de octubre - 08:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de West Ham United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 4: vs Tottenham: 13 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Crystal Palace: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Everton: 29 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Arsenal: 4 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Brentford: 20 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Horario Nottingham Forest y West Ham United, según país