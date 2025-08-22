Últimas Noticias
Premier League: Brentford recibirá a Aston Villa por la fecha 2

Brentford recibirá a Aston Villa por la fecha 2
Brentford recibirá a Aston Villa por la fecha 2
Nota IA

por Nota IA

·

Te contamos la previa del duelo Brentford vs Aston Villa, que se enfrentarán en el estadio Griffin Park el próximo sábado 23 de agosto a las 09:00 horas. Tony Harrington será el árbitro del partido.

El duelo correspondiente a la fecha 2 de la Premier League se jugará el próximo sábado 23 de agosto a las 09:00 horas.

Así llegan Brentford y Aston Villa

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford no quiere lamentar otra caída: 1 a 3 finalizó su partido frente a Nottingham Forest.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Newcastle United..

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 3 victorias mientras que los otros 2 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 8 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Aston Villa resultó vencedor por 0 a 1.

El local está en el décimo séptimo puesto y aún no sumó puntos (1 PP), mientras que el visitante llegó a 1 unidad y se coloca en el décimo lugar en el torneo (1 PE).

El árbitro designado para el encuentro es Tony Harrington.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Manchester City311004
2Sunderland311003
3Tottenham311003
10Aston Villa110100
17Brentford01001-2

Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 3: vs Sunderland: 30 de agosto - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Chelsea: 13 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Fulham: 20 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Manchester United: 27 de septiembre - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Aston Villa en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 3: vs Crystal Palace: 29 de agosto - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Everton: 13 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Sunderland: 21 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Fulham: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar
Horario Brentford y Aston Villa, según país
  • Argentina: 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas

