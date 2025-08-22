Últimas Noticias
Premier League: Wolverhampton se enfrentará a Bournemouth por la fecha 2

Wolverhampton se enfrentará a Bournemouth por la fecha 2
Wolverhampton se enfrentará a Bournemouth por la fecha 2
Nota IA

por Nota IA

·

Bournemouth y Wolverhampton se miden en el Vitality Stadium el sábado 23 de agosto a las 09:00 horas y Thomas Bramall es el elegido para dirigir el partido.

Por la fecha 2 de la Premier League, Wolverhampton y Bournemouth se enfrentan el sábado 23 de agosto desde las 09:00 horas, en el Vitality Stadium.

Así llegan Bournemouth y Wolverhampton

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth no pudo ante Liverpool en el Anfield.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton llega a este partido con una derrota por 0 a 4 ante Manchester City.

En el historial de resultados se mostraron 3 victorias obtenidas por el local y 2 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 22 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Wolverhampton sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.

El anfitrión está en el décimo sexto puesto y no tiene puntos (1 PP), mientras que la visita no logró ni una unidad y se ubica en vigésimo lugar en el campeonato (1 PP).

El encuentro será supervisado por Thomas Bramall, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Manchester City311004
2Sunderland311003
3Tottenham311003
16Bournemouth01001-2
20Wolverhampton01001-4

Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 3: vs Tottenham: 30 de agosto - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Brighton and Hove: 13 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Newcastle United: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Leeds United: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Wolverhampton en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 3: vs Everton: 30 de agosto - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Newcastle United: 13 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Leeds United: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Tottenham: 28 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar
Horario Bournemouth y Wolverhampton, según país
  • Argentina: 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas

