Premier League: Manchester United y Sunderland se encuentran en la fecha 7

Todo lo que tienes que saber en la previa de Manchester United vs Sunderland. El duelo, a disputarse en el estadio Old Trafford el sábado 4 de octubre, comenzará a las 09:00 horas y será dirigido por Stuart Attwell.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Manchester United recibe el próximo sábado 4 de octubre a Sunderland por la fecha 7 de la Premier League, a partir de las 09:00 horas en el estadio Old Trafford.

Así llegan Manchester United y Sunderland

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United cayó 1 a 3 ante Brentford en el Griffin Park. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 7 goles a sus oponentes y le han marcado 10 en su portería .

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Nottingham Forest. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 2 y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 4 goles y le han anotado 4 en su arco.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 4 victorias, mientras que el visitante contó con 1 triunfo. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 9 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2016 - 2017, y Manchester United fue el ganador por 0 a 3.

El local está en el décimo cuarto puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 11 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (3 PG - 2 PE - 1 PP).

La siguiente fecha será una de las más atractivas para Manchester United, ya que se cruzará con Liverpool en el clásico inglés. Los eternos rivales se verán las caras el 19 de octubre, a partir de las 12:30 (hora Argentina), en el estadio Anfield.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Stuart Attwell.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Liverpool 15 6 5 0 1 5 2 Arsenal 13 6 4 1 1 9 3 Crystal Palace 12 6 3 3 0 5 5 Sunderland 11 6 3 2 1 3 14 Manchester United 7 6 2 1 3 -4

Fechas y rivales de Manchester United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 8: vs Liverpool: 19 de octubre - 12:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Brighton and Hove: 25 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Nottingham Forest: 1 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Tottenham: 8 de noviembre - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Everton: 24 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Sunderland en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 8: vs Wolverhampton: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Chelsea: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Everton: 3 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Arsenal: 8 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Fulham: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Horario Manchester United y Sunderland, según país