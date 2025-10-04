Premier League: Por la fecha 7 se enfrentarán Brentford y Manchester City

Todos los detalles de la previa del partido entre Brentford y Manchester City, que se jugará el domingo 5 de octubre desde las 10:30 horas en el estadio Griffin Park. Dirige Darren England.

Manchester City y Brentford se enfrentarán en el estadio Griffin Park el próximo domingo 5 de octubre desde las 10:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 7 de la Premier League.

Así llegan Brentford y Manchester City

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford venció por 3-1 a Manchester United. Después de caer en 2 oportunidades, empatar 1 cotejo y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 8 goles y ha podido vencer el arco rival 8 veces.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City viene de un triunfo 5 a 1 frente a Burnley. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. Sumó un total de 10 goles y le metieron 6 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 3 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 14 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y sellaron un empate en 2.

El dueño de casa se encuentra en el décimo tercer puesto y tiene 7 puntos (2 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 10 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (3 PG - 1 PE - 2 PP).

Darren England fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Liverpool 15 6 5 0 1 5 2 Arsenal 13 6 4 1 1 9 3 Crystal Palace 12 6 3 3 0 5 7 Manchester City 10 6 3 1 2 8 13 Brentford 7 6 2 1 3 -2

Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 8: vs West Ham United: 20 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Liverpool: 25 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Crystal Palace: 1 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Newcastle United: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Brighton and Hove: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 8: vs Everton: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Aston Villa: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Bournemouth: 2 de noviembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Liverpool: 9 de noviembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Newcastle United: 22 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

