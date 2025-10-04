Premier League: Crystal Palace busca subir a la cima del torneo

En la previa de Everton vs Crystal Palace, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 5 de octubre desde las 08:00 horas en el estadio Goodison Park. El árbitro designado será Michael Salisbury.
El próximo domingo 5 de octubre, a partir de las 08:00 horas, Crystal Palace visita a Everton en el estadio Goodison Park, por el duelo correspondiente a la fecha 7 de la Premier League.
Así llegan Everton y Crystal Palace
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League
Everton viene de empatar ante West Ham United por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 5 goles marcados y 7 en el arco rival.
Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League
Crystal Palace viene de vencer a Liverpool en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias y 2 empates. Además, marcó un total de 8 goles y 3 le han convertido.
En los últimos 5 choques hubo 3 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 15 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Everton se quedó con la victoria por 1 a 2.
El anfitrión está en el noveno puesto con 8 puntos (2 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 12 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (3 PG - 3 PE).
El encargado de impartir justicia en el partido será Michael Salisbury.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Liverpool
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|2
|Arsenal
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|3
|Crystal Palace
|12
|6
|3
|3
|0
|5
|4
|Tottenham
|11
|6
|3
|2
|1
|7
|9
|Everton
|8
|6
|2
|2
|2
|1
Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 8: vs Manchester City: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Tottenham: 26 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Sunderland: 3 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Fulham: 8 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Manchester United: 24 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Crystal Palace en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 8: vs Bournemouth: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Arsenal: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Brentford: 1 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Brighton and Hove: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Wolverhampton: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
Horario Everton y Crystal Palace, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela: 09:00 horas