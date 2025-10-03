Premier League: Liverpool enfrenta a Chelsea para seguir en la punta

La previa del choque de Chelsea ante Liverpool, a disputarse en el estadio Stamford Bridge el sábado 4 de octubre desde las 11:30 horas. El árbitro será Anthony Taylor.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Chelsea recibirá a Liverpool, en el marco de la fecha 7 de la Premier League, el próximo sábado 4 de octubre a partir de las 11:30 horas, en el estadio Stamford Bridge.

Así llegan Chelsea y Liverpool

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea sufrió un duro golpe al caer 1 a 3 en la ultima jornada ante Brighton and Hove. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 8 goles y ha marcado 11 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool viene de perder contra Crystal Palace por 1 a 2. A pesar de haber caído en su juego anterior, lleva un invicto de 4 juegos sin derrotas en las últimas fechas. Durante esos cotejos, ha festejado 8 goles y lamentado 5.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 4 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y el marcador favoreció a Chelsea con un marcador de 3-1.

El local se ubica en el octavo puesto con 8 puntos (2 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 15 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (5 PG - 1 PP).

Liverpool chocará en la próxima fecha con Manchester United en el clásico inglés. El partido más esperado por los simpatizantes de ambos equipos está programado para el 19 de octubre, a las 12:30 (hora Argentina), y tendrá al estadio Anfield como escenario.

Anthony Taylor será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Liverpool 15 6 5 0 1 5 2 Arsenal 13 6 4 1 1 9 3 Crystal Palace 12 6 3 3 0 5 4 Tottenham 11 6 3 2 1 7 8 Chelsea 8 6 2 2 2 3

Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 8: vs Nottingham Forest: 18 de octubre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Sunderland: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Tottenham: 1 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Wolverhampton: 8 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Burnley: 22 de noviembre - 09:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 8: vs Manchester United: 19 de octubre - 12:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Brentford: 25 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Aston Villa: 1 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Manchester City: 9 de noviembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Nottingham Forest: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Horario Chelsea y Liverpool, según país