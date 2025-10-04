Premier League: Wolverhampton se enfrentará ante Brighton and Hove por la fecha 7

Brighton and Hove se mide ante Wolverhampton en el Molineux Stadium el domingo 5 de octubre a las 08:00 horas. El partido será supervisado por Jarred Gillett.
Así llegan Wolverhampton y Brighton and Hove
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League
Wolverhampton llega con resultado de empate, 1-1, ante Tottenham.
Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League
Brighton and Hove llega triunfante luego de ver caer a Chelsea con un marcador 3-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 1 empató y perdió 2. Pudo festejar 8 goles y sus rivales han podido vencer su arco 8 veces.
Jugadas 3 jornadas del campeonato, Wolverhampton aún no pudo encontrar la victoria jugando en el estadio Molineux Stadium.
En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 3 partidos ganados y un total de 2 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 10 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Brighton and Hove se impuso por 0 a 2.
El local se ubica en el vigésimo puesto con 1 punto (1 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 8 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (2 PG - 2 PE - 2 PP).
Jarred Gillett es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Liverpool
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|2
|Arsenal
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|3
|Crystal Palace
|12
|6
|3
|3
|0
|5
|10
|Brighton and Hove
|8
|6
|2
|2
|2
|0
|20
|Wolverhampton
|1
|6
|0
|1
|5
|-9
Fechas y rivales de Wolverhampton en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 8: vs Sunderland: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Burnley: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Fulham: 1 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Chelsea: 8 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Crystal Palace: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Brighton and Hove en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 8: vs Newcastle United: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Manchester United: 25 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Leeds United: 1 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Crystal Palace: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Brentford: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
Horario Wolverhampton y Brighton and Hove, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela: 09:00 horas