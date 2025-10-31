Premier League: Nottingham Forest intentará cortar la racha positiva de Manchester United

Palpitamos la previa del choque entre Nottingham Forest y Manchester United. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Darren England.

El cotejo entre Nottingham Forest y Manchester United, por la fecha 10 de la Premier League, se jugará el próximo sábado 1 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, en el estadio City Ground.

Así llegan Nottingham Forest y Manchester United

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Bournemouth por un resultado de 0 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 empate y 3 partidos perdidos, con 1 gol marcados y con 9 en su arco.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United llega con ventaja tras derrotar a Brighton and Hove con un marcador 4 a 2. La visita ha sido vencida 1 vez ha ganado 3 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 11 goles y le han convertido 7.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 1 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y fue Nottingham Forest quien ganó 1 a 0.

El local está en el décimo octavo puesto y alcanzó 5 puntos (1 PG - 2 PE - 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 16 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (5 PG - 1 PE - 3 PP).

Darren England es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 22 9 7 1 1 13 2 Bournemouth 18 9 5 3 1 5 3 Tottenham 17 9 5 2 2 10 6 Manchester United 16 9 5 1 3 1 18 Nottingham Forest 5 9 1 2 6 -12

Fechas y rivales de Nottingham Forest en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 11: vs Leeds United: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Liverpool: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Brighton and Hove: 30 de noviembre - 11:05 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Wolverhampton: 3 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Everton: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Manchester United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 11: vs Tottenham: 8 de noviembre - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Everton: 24 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Crystal Palace: 30 de noviembre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs West Ham United: 4 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Wolverhampton: 8 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Horario Nottingham Forest y Manchester United, según país