Premier League: Nottingham Forest intentará cortar la racha positiva de Manchester United

Palpitamos la previa del choque entre Nottingham Forest y Manchester United. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Darren England.

El cotejo entre Nottingham Forest y Manchester United, por la fecha 10 de la Premier League, se jugará el próximo sábado 1 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, en el estadio City Ground.

Así llegan Nottingham Forest y Manchester United

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Bournemouth por un resultado de 0 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 empate y 3 partidos perdidos, con 1 gol marcados y con 9 en su arco.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United llega con ventaja tras derrotar a Brighton and Hove con un marcador 4 a 2. La visita ha sido vencida 1 vez ha ganado 3 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 11 goles y le han convertido 7.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 1 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y fue Nottingham Forest quien ganó 1 a 0.

El local está en el décimo octavo puesto y alcanzó 5 puntos (1 PG - 2 PE - 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 16 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (5 PG - 1 PE - 3 PP).

Darren England es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal22971113
2Bournemouth1895315
3Tottenham17952210
6Manchester United1695131
18Nottingham Forest59126-12

Fechas y rivales de Nottingham Forest en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 11: vs Leeds United: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Liverpool: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Brighton and Hove: 30 de noviembre - 11:05 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Wolverhampton: 3 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Everton: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Manchester United en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 11: vs Tottenham: 8 de noviembre - 09:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Everton: 24 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Crystal Palace: 30 de noviembre - 09:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs West Ham United: 4 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Wolverhampton: 8 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
Horario Nottingham Forest y Manchester United, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

Nottingham Forest Manchester United Premier League

