Premier League: Arsenal necesita sumar de a 3 puntos para mantenerse en la cima

Burnley y Arsenal se enfrentan en el estadio Turf Moor, con el arbitraje de Chris Kavanagh. El duelo se jugará el sábado 1 de noviembre desde las 10:00 horas.

Así llegan Burnley y Arsenal

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley ganó por 3-2 el juego pasado ante Wolverhampton. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 1 victoria, perdió 2 encuentros y empató 1. En ellos, le han encajado 10 goles y ha convertido 8.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

En la jornada anterior, Arsenal derrotó 1-0 a Crystal Palace. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 3 triunfos y 1 empate. En esos duelos, pudo celebrar 7 goles y le marcaron 2 en su arco.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 3 y empató 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 17 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2023-2024, y Arsenal lo ganó por 0 a 5.

El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 10 puntos (3 PG - 1 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 22 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (7 PG - 1 PE - 1 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Chris Kavanagh.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 22 9 7 1 1 13 2 Bournemouth 18 9 5 3 1 5 3 Tottenham 17 9 5 2 2 10 4 Sunderland 17 9 5 2 2 4 16 Burnley 10 9 3 1 5 -5

Fechas y rivales de Burnley en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 11: vs West Ham United: 8 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Chelsea: 22 de noviembre - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Brentford: 29 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Crystal Palace: 3 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Newcastle United: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 11: vs Sunderland: 8 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Tottenham: 23 de noviembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Chelsea: 30 de noviembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Brentford: 3 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Aston Villa: 6 de diciembre - 09:30 (hora Argentina)

Horario Burnley y Arsenal, según país