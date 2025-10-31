Premier League: Por la fecha 10, Tottenham recibirá a Chelsea

Toda la previa del duelo entre Tottenham y Chelsea. El partido se jugará en el Wembley Stadium el sábado 1 de noviembre a las 12:30 horas. Será arbitrado por Jarred Gillett.

Así llegan Tottenham y Chelsea

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham venció 3-0 a Everton en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 2 terminaron en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 6 goles en su arco y anotó 9 en la malla rival.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

A Chelsea no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Sunderland. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas y 2 victorias, tiene 8 goles a favor y ha recibido 8 en contra.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 4 triunfos para el visitante y 1 victoria para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 3 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Chelsea.

El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 17 puntos (5 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 14 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (4 PG - 2 PE - 3 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Jarred Gillett.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 22 9 7 1 1 13 2 Bournemouth 18 9 5 3 1 5 3 Tottenham 17 9 5 2 2 10 4 Sunderland 17 9 5 2 2 4 9 Chelsea 14 9 4 2 3 6

Fechas y rivales de Tottenham en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 11: vs Manchester United: 8 de noviembre - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Arsenal: 23 de noviembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Fulham: 29 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Newcastle United: 2 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Brentford: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 11: vs Wolverhampton: 8 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Burnley: 22 de noviembre - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Arsenal: 30 de noviembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Leeds United: 3 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Bournemouth: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Horario Tottenham y Chelsea, según país