Premier League: Leeds United se enfrentará a Brighton and Hove por la fecha 10

Nota IA

por Nota IA

·

Brighton and Hove y Leeds United se miden en el estadio The Amex el sábado 1 de noviembre a las 10:00 horas y Michael Oliver es el elegido para dirigir el partido.

Por la fecha 10 de la Premier League, Leeds United y Brighton and Hove se enfrentan el sábado 1 de noviembre desde las 10:00 horas, en el estadio The Amex.

Así llegan Brighton and Hove y Leeds United

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove no pudo ante Manchester United en el Old Trafford. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y 2 fueron empate. En esos últimos partidos, le convirtieron 9 goles y logró anotar 10 a sus rivales.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United venció 2-1 a West Ham United en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 1 y ha perdido 2, con 8 goles en el arco rival y 8 en su portería.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 2 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (3) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 11 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y fue un empate por 2 a 2.

El anfitrión está en el décimo tercer puesto con 12 puntos (3 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 11 unidades y se ubica en décimo quinto lugar en el campeonato (3 PG - 2 PE - 4 PP).

El encuentro será supervisado por Michael Oliver, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal22971113
2Bournemouth1895315
3Tottenham17952210
13Brighton and Hove129333-1
15Leeds United119324-5

Fechas y rivales de Brighton and Hove en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 11: vs Crystal Palace: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Brentford: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Nottingham Forest: 30 de noviembre - 11:05 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Aston Villa: 3 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs West Ham United: 7 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 11: vs Nottingham Forest: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Aston Villa: 23 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Manchester City: 29 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Chelsea: 3 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Liverpool: 6 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
Horario Brighton and Hove y Leeds United, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

