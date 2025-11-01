Últimas Noticias
Premier League: Se enfrentan Manchester City y Bournemouth por la fecha 10

En la previa de Manchester City vs Bournemouth, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 11:30 horas en el Etihad Stadium. El árbitro designado será Anthony Taylor.

Por la fecha 10 de la Premier League, Manchester City y Bournemouth se enfrentan mañana desde las 11:30 horas en el Etihad Stadium.

Así llegan Manchester City y Bournemouth

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City fue derrotado en el Villa Park frente a Aston Villa por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 3 y empatado 1 partido. Le convirtieron 3 goles y tiene 9 a favor.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth viene de vencer a Nottingham Forest en casa por 2 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria y 3 empates. Además, marcó un total de 10 goles y 6 le han convertido.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 4 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 20 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Manchester City se quedó con la victoria por 3 a 1.

El anfitrión está en el quinto puesto con 16 puntos (5 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 18 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (5 PG - 3 PE - 1 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Anthony Taylor.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal22971113
2Bournemouth1895315
3Tottenham17952210
4Sunderland1795224
5Manchester City16951310

Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 11: vs Liverpool: 9 de noviembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Newcastle United: 22 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Leeds United: 29 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Fulham: 2 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Sunderland: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 11: vs Aston Villa: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs West Ham United: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Sunderland: 29 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Everton: 2 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Chelsea: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)
Horario Manchester City y Bournemouth, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela: 12:30 horas

Manchester City Bournemouth Premier League

