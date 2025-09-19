Últimas Noticias
Premier League: Por la fecha 5 se enfrentarán Burnley y Nottingham Forest

Por la fecha 5 se enfrentarán Burnley y Nottingham Forest
Por la fecha 5 se enfrentarán Burnley y Nottingham Forest
Nota IA

por Nota IA

·

Todos los detalles de la previa del partido entre Burnley y Nottingham Forest, que se jugará el sábado 20 de septiembre desde las 09:00 horas en el estadio Turf Moor. Dirige Thomas Bramall.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nottingham Forest y Burnley se enfrentarán en el estadio Turf Moor el próximo sábado 20 de septiembre desde las 09:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 5 de la Premier League.

Así llegan Burnley y Nottingham Forest

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley viene de caer por 0 a 1 frente a Liverpool. Ha ganado 1 y perdido 2 partidos de las 3 últimas jornadas, con 7 goles en contra y con 4 en el arco contrario.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest perdió ante Arsenal por 0 a 3. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria, 1 derrota y 1 empate. Logró convertir 4 goles y le han encajado 8.

De los últimos 2 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 1 juego y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 19 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2023-2024, y Nottingham Forest se llevó la victoria por 1 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 3 puntos (1 PG - 3 PP), mientras que la visita sumó 4 unidades y está en el décimo quinto lugar en el torneo (1 PG - 1 PE - 2 PP).

Thomas Bramall fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Liverpool1244005
2Arsenal943018
3Tottenham943017
15Nottingham Forest44112-4
17Burnley34103-3

Fechas y rivales de Burnley en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 6: vs Manchester City: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Aston Villa: 5 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Leeds United: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Wolverhampton: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Nottingham Forest en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 6: vs Sunderland: 27 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Newcastle United: 5 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Chelsea: 18 de octubre - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Bournemouth: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar
Horario Burnley y Nottingham Forest, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

