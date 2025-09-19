Premier League: Por la fecha 5 se enfrentarán Burnley y Nottingham Forest

Todos los detalles de la previa del partido entre Burnley y Nottingham Forest, que se jugará el sábado 20 de septiembre desde las 09:00 horas en el estadio Turf Moor. Dirige Thomas Bramall.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nottingham Forest y Burnley se enfrentarán en el estadio Turf Moor el próximo sábado 20 de septiembre desde las 09:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 5 de la Premier League.

Así llegan Burnley y Nottingham Forest

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley viene de caer por 0 a 1 frente a Liverpool. Ha ganado 1 y perdido 2 partidos de las 3 últimas jornadas, con 7 goles en contra y con 4 en el arco contrario.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest perdió ante Arsenal por 0 a 3. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria, 1 derrota y 1 empate. Logró convertir 4 goles y le han encajado 8.

De los últimos 2 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 1 juego y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 19 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2023-2024, y Nottingham Forest se llevó la victoria por 1 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 3 puntos (1 PG - 3 PP), mientras que la visita sumó 4 unidades y está en el décimo quinto lugar en el torneo (1 PG - 1 PE - 2 PP).

Thomas Bramall fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Liverpool 12 4 4 0 0 5 2 Arsenal 9 4 3 0 1 8 3 Tottenham 9 4 3 0 1 7 15 Nottingham Forest 4 4 1 1 2 -4 17 Burnley 3 4 1 0 3 -3

Fechas y rivales de Burnley en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 6: vs Manchester City: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Aston Villa: 5 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Leeds United: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Wolverhampton: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Nottingham Forest en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 6: vs Sunderland: 27 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Newcastle United: 5 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Chelsea: 18 de octubre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Bournemouth: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar

Horario Burnley y Nottingham Forest, según país