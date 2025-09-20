Premier League: Sunderland y Aston Villa se encuentran en la fecha 5

Todo lo que tienes que saber en la previa de Sunderland vs Aston Villa. El duelo, a disputarse en el Stadium of Light el domingo 21 de septiembre, comenzará a las 08:00 horas y será dirigido por Samuel Barrott.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sunderland recibe el próximo domingo 21 de septiembre a Aston Villa por la fecha 5 de la Premier League, a partir de las 08:00 horas en el Stadium of Light.

Así llegan Sunderland y Aston Villa

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

En la jornada previa, Sunderland igualó 0-0 el juego ante Crystal Palace. Con resultados irregulares en las 3 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 1 partido perdido, en los que le han convertido 3 goles y marcó 5 tantos en el rival.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Aston Villa logró empatar 0-0 ante Everton. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas y 1 empate. No pudo convertir goles y sus rivales lograron anotar 4 en su arco.

Sunderland ha mantenido una racha impresionante en el estadio Stadium of Light, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 2 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2015 - 2016, y Sunderland fue el ganador por 3 a 1.

El local está en el séptimo puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 2 unidades y se coloca en el décimo noveno lugar en el torneo (2 PE - 2 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Samuel Barrott.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Liverpool 12 4 4 0 0 5 2 Arsenal 9 4 3 0 1 8 3 Tottenham 9 4 3 0 1 7 7 Sunderland 7 4 2 1 1 2 19 Aston Villa 2 4 0 2 2 -4

Fechas y rivales de Sunderland en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 6: vs Nottingham Forest: 27 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Manchester United: 4 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Wolverhampton: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Chelsea: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Everton: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Aston Villa en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 6: vs Fulham: 28 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Burnley: 5 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Tottenham: 19 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Manchester City: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar

Horario Sunderland y Aston Villa, según país