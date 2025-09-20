Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Premier League: Sunderland y Aston Villa se encuentran en la fecha 5

Sunderland y Aston Villa se encuentran en la fecha 5
Sunderland y Aston Villa se encuentran en la fecha 5
Nota IA

por Nota IA

·

Todo lo que tienes que saber en la previa de Sunderland vs Aston Villa. El duelo, a disputarse en el Stadium of Light el domingo 21 de septiembre, comenzará a las 08:00 horas y será dirigido por Samuel Barrott.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sunderland recibe el próximo domingo 21 de septiembre a Aston Villa por la fecha 5 de la Premier League, a partir de las 08:00 horas en el Stadium of Light.

Así llegan Sunderland y Aston Villa

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

En la jornada previa, Sunderland igualó 0-0 el juego ante Crystal Palace. Con resultados irregulares en las 3 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 1 partido perdido, en los que le han convertido 3 goles y marcó 5 tantos en el rival.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Aston Villa logró empatar 0-0 ante Everton. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas y 1 empate. No pudo convertir goles y sus rivales lograron anotar 4 en su arco.

Sunderland ha mantenido una racha impresionante en el estadio Stadium of Light, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 2 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2015 - 2016, y Sunderland fue el ganador por 3 a 1.

El local está en el séptimo puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 2 unidades y se coloca en el décimo noveno lugar en el torneo (2 PE - 2 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Samuel Barrott.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Liverpool1244005
2Arsenal943018
3Tottenham943017
7Sunderland742112
19Aston Villa24022-4

Fechas y rivales de Sunderland en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 6: vs Nottingham Forest: 27 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Manchester United: 4 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Wolverhampton: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Chelsea: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Aston Villa en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 6: vs Fulham: 28 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Burnley: 5 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Tottenham: 19 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Manchester City: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar
Horario Sunderland y Aston Villa, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Sunderland Aston Villa Premier League

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA