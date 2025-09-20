Últimas Noticias
Premier League: Arsenal necesita el triunfo ante Manchester City para llegar a la cima

Arsenal necesita el triunfo ante Manchester City para llegar a la cima
Arsenal necesita el triunfo ante Manchester City para llegar a la cima
Arsenal y Manchester City se enfrentan en el Emirates Stadium, con el arbitraje de Stuart Attwell. El duelo se jugará el domingo 21 de septiembre desde las 10:30 horas.

El juego entre Arsenal y Manchester City se disputará el próximo domingo 21 de septiembre por la fecha 5 de la Premier League, a partir de las 10:30 horas en el Emirates Stadium.

Así llegan Arsenal y Manchester City

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal ganó por 3-0 el juego pasado ante Nottingham Forest. En los últimos 3 partidos disputados se llevó 2 victorias y perdió 1 encuentro. En ellos, le han encajado 1 gol y ha convertido 9.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

En la jornada anterior, Manchester City derrotó 3-0 a Manchester United. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 8 goles y le marcaron 4 en su arco.

Arsenal lleva puntaje perfecto en 2 partidos disputados de local al festejar con su gente cada uno de los encuentros sin recibir goles.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 2 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Arsenal lo ganó por 5 a 1.

El local está en el segundo puesto y alcanzó 9 puntos (3 PG - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 6 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (2 PG - 2 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Stuart Attwell.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Liverpool1244005
2Arsenal943018
3Tottenham943017
4Bournemouth943011
8Manchester City642024

Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 6: vs Newcastle United: 28 de septiembre - 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs West Ham United: 4 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Fulham: 18 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Crystal Palace: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 6: vs Burnley: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Brentford: 5 de octubre - 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Everton: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Aston Villa: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar
Horario Arsenal y Manchester City, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas
  • Colombia y Perú: 10:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
  • Venezuela: 11:30 horas

