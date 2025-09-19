Últimas Noticias
Premier League: Manchester United y Chelsea se miden por la fecha 5

Manchester United y Chelsea se miden por la fecha 5
Manchester United y Chelsea se miden por la fecha 5
Nota IA

por Nota IA

·

Palpitamos la previa del choque entre Manchester United y Chelsea. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Peter Bankes.

Manchester United ejercerá mañana la localía ante Chelsea, desde las 11:30 horas y en el marco de la fecha 5 de la Premier League.

Así llegan Manchester United y Chelsea

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Manchester City por un resultado de 0 a 3. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 1 empate y 1 partido perdido, con 4 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea viene de empatar 2-2 ante Brentford. En sus últimos 3 encuentros logró 2 victorias e igualar 1 partido. Ha logrado convertir 9 goles y le han marcado 3 tantos.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 16 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y fue Chelsea quien ganó 1 a 0.

El local está en el décimo cuarto puesto y alcanzó 4 puntos (1 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 8 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (2 PG - 2 PE).

Peter Bankes es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Liverpool1244005
2Arsenal943018
3Tottenham943017
5Chelsea842206
14Manchester United44112-3

Fechas y rivales de Manchester United en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 6: vs Brentford: 27 de septiembre - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Sunderland: 4 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Liverpool: 19 de octubre - 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Brighton and Hove: 25 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 6: vs Brighton and Hove: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Liverpool: 4 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Nottingham Forest: 18 de octubre - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Sunderland: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar
Horario Manchester United y Chelsea, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela: 12:30 horas

