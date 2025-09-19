Últimas Noticias
Premier League: Por la fecha 5, West Ham United recibirá a Crystal Palace

Por la fecha 5, West Ham United recibirá a Crystal Palace
Por la fecha 5, West Ham United recibirá a Crystal Palace
Toda la previa del duelo entre West Ham United y Crystal Palace. El partido se jugará en el estadio Boleyn Ground el sábado 20 de septiembre a las 09:00 horas. Será arbitrado por Tony Harrington.

El duelo entre West Ham United y Crystal Palace correspondiente a la fecha 5 se disputará en el estadio Boleyn Ground desde las 09:00 horas, el sábado 20 de septiembre.

Así llegan West Ham United y Crystal Palace

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United buscará la victoria luego de caer 0 a 3 frente a Tottenham. Suma 2 partidos sin ganar y en 1 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 11 goles y ha marcado 4 a sus rivales.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

En la jornada anterior, Crystal Palace igualó 0-0 el juego frente a Sunderland. Con un historial irregular (1 victoria y 2 empates en los últimos 3 partidos disputados), el equipo sumó 4 goles a favor y ha recibido 1 en su arco.

West Ham United aún no pudo ganar como local en el estadio Boleyn Ground y tiene la misión de levantar el ánimo de sus simpatizantes.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 18 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó con un marcador 0-2 a favor de Crystal Palace.

El dueño de casa se encuentra en el décimo octavo puesto y tiene 3 puntos (1 PG - 3 PP), mientras que la visita sumó 6 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (1 PG - 3 PE).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Tony Harrington.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Liverpool1244005
2Arsenal943018
3Tottenham943017
9Crystal Palace641303
18West Ham United34103-7

Fechas y rivales de West Ham United en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 6: vs Everton: 29 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Arsenal: 4 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Brentford: 20 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Leeds United: 24 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Crystal Palace en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 6: vs Liverpool: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Everton: 4 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Bournemouth: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Arsenal: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar
Horario West Ham United y Crystal Palace, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

