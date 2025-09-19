Premier League: Wolverhampton saldrá a buscar los puntos ante Leeds United para salir del fondo de la tabla

Leeds United se mide ante Wolverhampton en el Molineux Stadium el sábado 20 de septiembre a las 09:00 horas. El partido será supervisado por Anthony Taylor.

A partir de las 09:00 horas el próximo sábado 20 de septiembre, Leeds United visita a Wolverhampton en el Molineux Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 5 de la Premier League.

Así llegan Wolverhampton y Leeds United

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Newcastle United. Ha perdido los últimos 3 partidos de la temporada y buscará la forma de remontar esta racha al haber recibido 9 goles y ha marcado 2.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United cayó derrotado 0 a 1 ante Fulham. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 1 vez, igualó en 1 y ganó 1. Ha marcado 1 gol y recibió 6.

La condición de local/visitante es prácticamente pareja en cuanto a resultados. Jugadas 2 jornadas del campeonato, Wolverhampton aún no pudo encontrar la victoria jugando en el estadio Molineux Stadium. Leeds United atraviesa una racha adversa fuera de su casa. Nunca pudo sumar ni un punto al perder cada uno de sus encuentros como visitante.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 18 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y Leeds United se impuso por 2 a 4.

El local se ubica en el vigésimo puesto y no tiene puntos hasta ahora (4 PP), mientras que el visitante tiene 4 unidades y se coloca en décimo sexto lugar de la tabla (1 PG - 1 PE - 2 PP).

Anthony Taylor es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Liverpool 12 4 4 0 0 5 2 Arsenal 9 4 3 0 1 8 3 Tottenham 9 4 3 0 1 7 16 Leeds United 4 4 1 1 2 -5 20 Wolverhampton 0 4 0 0 4 -7

Fechas y rivales de Wolverhampton en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 6: vs Tottenham: 28 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Brighton and Hove: 5 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Sunderland: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Burnley: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 6: vs Bournemouth: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Tottenham: 4 de octubre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Burnley: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs West Ham United: 24 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar

