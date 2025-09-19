Premier League: Tottenham va en busca de un triunfo ante Brighton and Hove para trepar a la punta

Te contamos la previa del duelo Brighton and Hove vs Tottenham, que se enfrentarán en el estadio The Amex el próximo sábado 20 de septiembre a las 09:00 horas. Chris Kavanagh será el árbitro del partido.

El duelo correspondiente a la fecha 5 de la Premier League se jugará el próximo sábado 20 de septiembre a las 09:00 horas.

Así llegan Brighton and Hove y Tottenham

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Bournemouth. En las 3 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 1 y 1 fue empate. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 6.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham llega con envión anímico tras vencer por 3 a 0 a West Ham United. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias y 1 derrota. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 1.

Tottenham se ha impuesto con contundencia en todos sus partidos como visitante en la competencia.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 3 triunfos y el visitante se quedó con 2 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 25 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Brighton and Hove resultó vencedor por 1 a 4.

El local está en el décimo tercer puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 9 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (3 PG - 1 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Chris Kavanagh.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Liverpool 12 4 4 0 0 5 2 Arsenal 9 4 3 0 1 8 3 Tottenham 9 4 3 0 1 7 4 Bournemouth 9 4 3 0 1 1 13 Brighton and Hove 4 4 1 1 2 -2

Fechas y rivales de Brighton and Hove en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 6: vs Chelsea: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Wolverhampton: 5 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Newcastle United: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Manchester United: 25 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Tottenham en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 6: vs Wolverhampton: 28 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Leeds United: 4 de octubre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Aston Villa: 19 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Everton: 26 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar

