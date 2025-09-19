Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP217 | INFORMES | Los jóvenes peruanos y el rol clave que cumplirán en las elecciones generales 2026
EP 217 • 04:00
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Poco a poco se escucha voz del papa León XIV en temas sociales y multilaterales, dice periodista
EP 1869 • 15:58

Premier League: Liverpool y Everton se verán las caras en el Derbi de Merseyside

Liverpool y Everton se verán las caras en el Derbi de Merseyside
Liverpool y Everton se verán las caras en el Derbi de Merseyside
Nota IA

por Nota IA

·

En la previa de Liverpool vs Everton, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 20 de septiembre desde las 06:30 horas en el estadio Anfield. El árbitro designado será Darren England.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El próximo sábado 20 de septiembre, a partir de las 06:30 horas, Everton visita a Liverpool en el estadio Anfield, por el duelo correspondiente a la fecha 5 de la Premier League.

Así llegan Liverpool y Everton

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool ganó su último duelo ante Burnley por 1 a 0. El equipo local llega en gran forma por llevar 3 partidos previos sin caer, en los que sumó 9 goles a favor y ha sufrido 4 en contra.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

El anterior partido jugado por Everton acabó en empate por 0-0 ante Aston Villa. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias y 1 derrota. Convirtió 5 goles a sus rivales y le han encajado 3 tantos.

Hasta el momento, Liverpool cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 2 victorias.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 2 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Liverpool se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está puntero con 12 puntos (4 PG), mientras que la visita acumula 7 unidades y se ubica en sexto lugar en el campeonato (2 PG - 1 PE - 1 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Darren England.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Liverpool1244005
2Arsenal943018
3Tottenham943017
4Bournemouth943011
6Everton742112

Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 6: vs Crystal Palace: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Chelsea: 4 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Manchester United: 19 de octubre - 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Brentford: 25 de octubre - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 6: vs West Ham United: 29 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Crystal Palace: 4 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Manchester City: 18 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Tottenham: 26 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar
Horario Liverpool y Everton, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 08:30 horas
  • Colombia y Perú: 06:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
  • Venezuela: 07:30 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Liverpool Everton Premier League

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA