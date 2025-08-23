Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 24 de agosto | "Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán"
EP 1057 • 12:33
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26
Informes RPP
Informes RPP
Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional
EP 1322 • 03:43

Con solo 15 años: Arsenal hizo debutar a una de sus mejores 'perlas' en goleada por Premier League

Max Dowman, del Arsenal, celebra tras conseguir un penalti durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre el Arsenal FC y el Leeds United en el Emirates Stadium de Londres, Reino Unido, el 23 de agosto de 2025.
Max Dowman, del Arsenal, celebra tras conseguir un penalti durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre el Arsenal FC y el Leeds United en el Emirates Stadium de Londres, Reino Unido, el 23 de agosto de 2025. | Fuente: EFE | Fotógrafo: ANDY RAIN
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Con el número 49 a su espalda, Max Dowman debutó en el fútbol profesional de manera oficial en la victoria por 5-0 del Arsenal contra el Leeds United.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, hizo debutar este sábado contra el Leeds United a Max Dowman, una de las mayores perlas de la cantera de los 'Gunners', a sus 15 años.

Con el número 49 a su espalda, el joven futbolista inglés sustituyó a Noni Madueke y jugó una media hora en el encuentro que el Arsenal golea al Leeds en el estadio Emirates de Londres.

A sus 15 años, Dowman, considerado uno de los talentos más prometedores en el fútbol juvenil inglés, ha sido la gran sensación de la pretemporada del Arsenal y ha desplazado del foco a los seis nuevos fichajes del club entre los que se incluye el centrocampista Martin Zubimendi y el delantero Viktor Gyökeres.

Pese a que Dowman entrena con el primer equipo de forma regular desde principios de año, la regulación de la Premier le impedía debutar hasta esta temporada.

De hecho, en Champions League no podrá jugar hasta que cumpla los 16 años el próximo 31 de diciembre. 

En la presentación oficial de Eberechi Eze con el '10' -aunque no puede jugar aún-, el Arsenal descubrió a Viktor Gyökeres, que estrenó su casillero goleador con un doblete, y a Martín Zubimendi, que estuvo imperial en la victoria por 5-0 contra el Leeds United.

Con el triunfo, el Arsenal suma seis de seis puntos y David Raya dos de dos en porterías a cero. Los 'Gunners' se colocan al frente de la tabla empatados a puntos con el Tottenham Hostpur, pero con mejor diferencia goleadora.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Arsenal Premier League Max Dowman

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA