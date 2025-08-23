Con solo 15 años: Arsenal hizo debutar a una de sus mejores 'perlas' en goleada por Premier League

Con el número 49 a su espalda, Max Dowman debutó en el fútbol profesional de manera oficial en la victoria por 5-0 del Arsenal contra el Leeds United.

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, hizo debutar este sábado contra el Leeds United a Max Dowman, una de las mayores perlas de la cantera de los 'Gunners', a sus 15 años.

Con el número 49 a su espalda, el joven futbolista inglés sustituyó a Noni Madueke y jugó una media hora en el encuentro que el Arsenal golea al Leeds en el estadio Emirates de Londres.

A sus 15 años, Dowman, considerado uno de los talentos más prometedores en el fútbol juvenil inglés, ha sido la gran sensación de la pretemporada del Arsenal y ha desplazado del foco a los seis nuevos fichajes del club entre los que se incluye el centrocampista Martin Zubimendi y el delantero Viktor Gyökeres.

Pese a que Dowman entrena con el primer equipo de forma regular desde principios de año, la regulación de la Premier le impedía debutar hasta esta temporada.

De hecho, en Champions League no podrá jugar hasta que cumpla los 16 años el próximo 31 de diciembre.

MOMENTO HISTÓRICO EN ARSENAL: Max Dowman DEBUTA en la #PREMIERxESPN con ¡15 AÑOS Y 8 MESES!



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 23, 2025

En la presentación oficial de Eberechi Eze con el '10' -aunque no puede jugar aún-, el Arsenal descubrió a Viktor Gyökeres, que estrenó su casillero goleador con un doblete, y a Martín Zubimendi, que estuvo imperial en la victoria por 5-0 contra el Leeds United.

Con el triunfo, el Arsenal suma seis de seis puntos y David Raya dos de dos en porterías a cero. Los 'Gunners' se colocan al frente de la tabla empatados a puntos con el Tottenham Hostpur, pero con mejor diferencia goleadora.

