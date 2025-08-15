Últimas Noticias
Premier League: Wolverhampton y Manchester City se estrenan en el campeonato

En la previa de Wolverhampton vs Manchester City, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 11:30 horas en el Molineux Stadium. El árbitro designado será Jarred Gillett.

Wolves y los Citizens jugarán mañana en el marco de la primera fecha de la Premier League. El choque tendrá lugar en el Molineux Stadium, desde las 11:30 horas.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 2 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Manchester City se quedó con la victoria por 1 a 0.

¿En qué jornada juega el clásico Manchester City?

El tan esperado duelo por Manchester City, el Derbi de Manchester ante Manchester United, llegará en la fecha 4. Jugarán este importante partido el 14 de septiembre, a partir de las 12:30 (hora Argentina), en el estadio Etihad Stadium.

El encargado de impartir justicia en el partido será Jarred Gillett.


Fechas y rivales de Wolverhampton en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 2: vs Bournemouth: 23 de agosto - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Everton: 30 de agosto - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Newcastle United: 13 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Leeds United: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Tottenham: 28 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 2: vs Tottenham: 23 de agosto - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Brighton and Hove: 31 de agosto - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Manchester United: 14 de septiembre - 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Arsenal: 21 de septiembre - 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Burnley: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
Horario Wolverhampton y Manchester City, según país
  • Argentina: 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas

