Premier League: Sunderland y West Ham United juegan su primer encuentro

Todos los detalles de la previa del partido entre Sunderland y West Ham United, que se jugará el sábado 16 de agosto desde las 09:00 horas en el Stadium of Light. Dirige Robert Jones.

Sunderland y West Ham se enfrentarán el próximo sábado 16 de agosto en la primera fecha del campeonato de la Premier League, desde las 09:00 horas. El encuentro tendrá lugar en el Stadium of Light.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 3 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 15 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2016 - 2017, y sellaron un empate en 2.

Robert Jones fue designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Sunderland en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 2: vs Burnley: 23 de agosto - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Brentford: 30 de agosto - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Crystal Palace: 13 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Aston Villa: 21 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Nottingham Forest: 27 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de West Ham United en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 2: vs Chelsea: 22 de agosto - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Nottingham Forest: 31 de agosto - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Tottenham: 13 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Crystal Palace: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Everton: 29 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
Horario Sunderland y West Ham United, según país
  • Argentina: 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas

