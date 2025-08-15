Premier League: Tottenham y Burnley debutan en el torneo

La previa del choque de Tottenham ante Burnley, a disputarse en el Wembley Stadium el sábado 16 de agosto desde las 09:00 horas. El árbitro será Michael Oliver.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En la primera jornada de la Premier League, el duelo entre Tottenham y Burnley se jugará el próximo sábado 16 de agosto, desde las 09:00 horas, en el Wembley Stadium.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 4 veces ganó el local y 1 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 11 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2023-2024, y el marcador favoreció a Tottenham con un marcador de 2-1.

¿En qué jornada juega el clásico Tottenham?

El sorteo del fixture determinó que Tottenham y Arsenal volverán a verse las caras por el Derbi del norte de Londres en la fecha 12.

Michael Oliver será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Tottenham en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 2: vs Manchester City: 23 de agosto - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Bournemouth: 30 de agosto - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs West Ham United: 13 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Brighton and Hove: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Wolverhampton: 28 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Burnley en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 2: vs Sunderland: 23 de agosto - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Manchester United: 30 de agosto - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Liverpool: 14 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Nottingham Forest: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Manchester City: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Horario Tottenham y Burnley, según país