Serie A: Cagliari y Fiorentina se estrenan en el campeonato

En la previa de Cagliari vs Fiorentina, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 24 de agosto desde las 11:30 horas en el estadio Sardegna Arena. El árbitro designado será Simone Sozza.
Fiorentina debuta ante Cagliari el próximo domingo 24 de agosto, en una nueva edición de la Serie A. El choque comenzará a las 11:30 horas y será en el estadio Sardegna Arena.
En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 4 cotejos y existió 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 23 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Fiorentina se quedó con la victoria por 1 a 2.
El encargado de impartir justicia en el partido será Simone Sozza.
Fechas y rivales de Cagliari en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 2: vs Napoli: 30 de agosto - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 3: vs Parma: 13 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Fiorentina en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 2: vs Torino: 31 de agosto - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 3: vs Napoli: 13 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
Horario Cagliari y Fiorentina, según país
- Argentina: 13:30 horas
- Colombia y Perú: 11:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas