Serie A: Como 1907 y Lazio se enfrentan por la Fecha 1

Palpitamos la previa del choque entre Como 1907 y Lazio. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Gianluca Manganiello.

Como 1907 y Lazio comenzarán, el próximo domingo 24 de agosto, su camino en una nueva temporada de la Serie A. El duelo se jugará desde las 11:30 horas, en el estadio Giuseppe Sinigaglia.

Con 1 victoria y 1 empate en las últimas 2 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 10 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

¿En qué jornada juega el clásico Lazio?

A Lazio le tocará ser local cuando enfrente a Roma por el "Derby Della Capitale" durante la fecha 4.

Gianluca Manganiello es el elegido para dirigir el partido.

Fechas y rivales de Como 1907 en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 2: vs Bologna: 30 de agosto - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Genoa: 15 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Lazio en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 2: vs Hellas Verona: 31 de agosto - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Sassuolo: 14 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Horario Como 1907 y Lazio, según país