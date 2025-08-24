Últimas Noticias
Serie A: Por el último encuentro de la fecha 1, Inter se enfrenta ante Torino

Por el último encuentro de la fecha 1, Inter se enfrenta ante Torino
Por el último encuentro de la fecha 1, Inter se enfrenta ante Torino
Toda la previa del duelo entre Inter y Torino. El partido se jugará en el estadio San Siro mañana a las 13:45 horas. Será arbitrado por Federico La Penna.

El duelo entre Inter y Torino será mañana uno de los partidos de la nueva temporada de la Serie A. El encuentro se jugará en el estadio San Siro, desde las 13:45 horas.

Con 5 triunfos, el equipo local lidera el historial de los últimos 5 duelos en el torneo frente al equipo visitante. El último juego entre ambos en este torneo fue el 11 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y terminó con un marcador 0-2 a favor de Inter.

¿En qué jornada juega el clásico Inter?

Inter tendrá que verse las caras con Juventus, en la fecha 3 cuando jueguen el "Derby d'Italia". El duelo se celebrará en el estadio Allianz Stadium, el 13 de septiembre desde las 13:00 (hora Argentina).

¿En qué jornada juega el clásico Torino?

Mientras que Torino y Juventus chocarán en el "Derby Della Mole" durante la jornada 11.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Federico La Penna.


Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 2: vs Udinese: 31 de agosto - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Juventus: 13 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Torino en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 2: vs Fiorentina: 31 de agosto - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Roma: 14 de septiembre - 07:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
Horario Inter y Torino, según país
  • Argentina: 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

