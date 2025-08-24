Serie A: Por el último encuentro de la fecha 1, Inter se enfrenta ante Torino

Toda la previa del duelo entre Inter y Torino. El partido se jugará en el estadio San Siro mañana a las 13:45 horas. Será arbitrado por Federico La Penna.

El duelo entre Inter y Torino será mañana uno de los partidos de la nueva temporada de la Serie A. El encuentro se jugará en el estadio San Siro, desde las 13:45 horas.

Con 5 triunfos, el equipo local lidera el historial de los últimos 5 duelos en el torneo frente al equipo visitante. El último juego entre ambos en este torneo fue el 11 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y terminó con un marcador 0-2 a favor de Inter.

¿En qué jornada juega el clásico Inter?

Inter tendrá que verse las caras con Juventus, en la fecha 3 cuando jueguen el "Derby d'Italia". El duelo se celebrará en el estadio Allianz Stadium, el 13 de septiembre desde las 13:00 (hora Argentina).

¿En qué jornada juega el clásico Torino?

Mientras que Torino y Juventus chocarán en el "Derby Della Mole" durante la jornada 11.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Federico La Penna.

Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 2: vs Udinese: 31 de agosto - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Juventus: 13 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Torino en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 2: vs Fiorentina: 31 de agosto - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Roma: 14 de septiembre - 07:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Horario Inter y Torino, según país