Serie A: Udinese y Hellas Verona juegan su primer encuentro

Udinese y Hellas Verona juegan su primer encuentro
Udinese y Hellas Verona juegan su primer encuentro
Todos los detalles de la previa del partido entre Udinese y Hellas Verona, que se jugará el lunes 25 de agosto desde las 11:30 horas en el estadio Stadio Friuli. Dirige Paride Tremolada.

Udinese y H. Verona se enfrentarán el próximo lunes 25 de agosto en la primera fecha del campeonato de la Serie A, desde las 11:30 horas. El encuentro tendrá lugar en el estadio Stadio Friuli.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 2 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 15 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Hellas Verona se llevó la victoria por 0 a 1.

Paride Tremolada fue designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Udinese en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 2: vs Inter: 31 de agosto - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Pisa: 14 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Hellas Verona en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 2: vs Lazio: 31 de agosto - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Cremonese: 15 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
Horario Udinese y Hellas Verona, según país
  • Argentina: 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas

