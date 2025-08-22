Serie A: Inicia el torneo con el duelo entre Genoa y Lecce

Todo lo que tienes que saber en la previa de Genoa vs Lecce. El duelo, a disputarse en el estadio Luigi Ferraris el sábado 23 de agosto, comenzará a las 11:30 horas y será dirigido por Davide Massa.
Comienza el torneo y Genoa recibe a Lecce el próximo sábado 23 de agosto. El partido correspondiente a la primera jornada de la Serie A se jugará desde las 11:30 horas en el estadio Luigi Ferraris.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 3 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 14 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Genoa fue el ganador por 2 a 1.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Davide Massa.
Fechas y rivales de Genoa en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 2: vs Juventus: 31 de agosto - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 3: vs Como 1907: 15 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Lecce en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 2: vs Milan: 29 de agosto - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 3: vs Atalanta: 14 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
Horario Genoa y Lecce, según país
- Argentina: 13:30 horas
- Colombia y Perú: 11:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas