Serie A: Inicia el torneo con el duelo entre Genoa y Lecce

Inicia el torneo con el duelo entre Genoa y Lecce
Todo lo que tienes que saber en la previa de Genoa vs Lecce. El duelo, a disputarse en el estadio Luigi Ferraris el sábado 23 de agosto, comenzará a las 11:30 horas y será dirigido por Davide Massa.

Comienza el torneo y Genoa recibe a Lecce el próximo sábado 23 de agosto. El partido correspondiente a la primera jornada de la Serie A se jugará desde las 11:30 horas en el estadio Luigi Ferraris.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 3 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 14 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Genoa fue el ganador por 2 a 1.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Davide Massa.


Fechas y rivales de Genoa en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 2: vs Juventus: 31 de agosto - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Como 1907: 15 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Lecce en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 2: vs Milan: 29 de agosto - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Atalanta: 14 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
Horario Genoa y Lecce, según país
  • Argentina: 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas

Genoa Lecce Serie A

