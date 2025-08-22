Serie A: Sassuolo y Napoli hacen su debut en el campeonato

Te contamos la previa del duelo Sassuolo vs Napoli, que se enfrentarán en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore el próximo sábado 23 de agosto a las 11:30 horas. Giovanni Ayroldi será el árbitro del partido.

En la primera jornada de la Serie A, Sassuolo recibe a Napoli el próximo sábado 23 de agosto. El cotejo se jugará desde las 11:30 horas en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore.

La visita fue siempre superior en los últimos 5 partidos que jugó ante el conjunto local en el torneo. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 28 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2023-2024, y Napoli resultó vencedor por 1 a 6.

¿En qué jornada juega el clásico Napoli?

Napoli vivirá el "Derby Del Sole" ante Roma en la fecha 13.

El árbitro designado para el encuentro es Giovanni Ayroldi.

Fechas y rivales de Sassuolo en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 2: vs Cremonese: 29 de agosto - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Lazio: 14 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Napoli en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 2: vs Cagliari: 30 de agosto - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Fiorentina: 13 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Horario Sassuolo y Napoli, según país