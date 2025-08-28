Últimas Noticias
Serie A: Cremonese recibe a Sassuolo en el primer duelo de la Fecha 2

Cremonese recibe a Sassuolo en el primer duelo de la Fecha 2
Cremonese recibe a Sassuolo en el primer duelo de la Fecha 2
Nota IA

por Nota IA

·

En la previa de Cremonese vs Sassuolo, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este viernes 29 de agosto desde las 11:30 horas en el estadio Giovanni Zini.

El próximo viernes 29 de agosto, a partir de las 11:30 horas, Sassuolo visita a Cremonese en el estadio Giovanni Zini, por el duelo correspondiente a la fecha 2 de la Serie A.

Así llegan Cremonese y Sassuolo

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese ganó su último duelo ante Milan por 2 a 1.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo llega a este encuentro tras perder 0 a 2 ante Napoli.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 1 cotejos y existió 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 6 de marzo, en el torneo Italia - Serie A TIM 2022-2023, y Sassuolo se quedó con la victoria por 3 a 2.

El anfitrión está en el quinto puesto con 3 puntos (1 PG), mientras que la visita no logró ni una unidad y se ubica en décimo noveno lugar en el campeonato (1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter311005
2Como 1907311002
3Juventus311002
5Cremonese311001
19Sassuolo01001-2

Fechas y rivales de Cremonese en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 3: vs Hellas Verona: 15 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Sassuolo en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 3: vs Lazio: 14 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
Horario Cremonese y Sassuolo, según país
  • Argentina: 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas

Cremonese Sassuolo Serie A

