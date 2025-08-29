Últimas Noticias
Serie A: Parma se enfrenta ante la visita Atalanta por la fecha 2

Parma se enfrenta ante la visita Atalanta por la fecha 2
Parma se enfrenta ante la visita Atalanta por la fecha 2
Parma y Atalanta se enfrentan en el estadio Ennio Tardini, con el arbitraje de Maurizio Mariani. El duelo se jugará el sábado 30 de agosto desde las 11:30 horas.

El juego entre Parma y Atalanta se disputará el próximo sábado 30 de agosto por la fecha 2 de la Serie A, a partir de las 11:30 horas en el estadio Ennio Tardini.

Así llegan Parma y Atalanta

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma busca levantarse de su derrota ante Juventus en el Allianz Stadium.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

El anterior partido disputado entre Atalanta finalizó en empate por 1-1 ante Pisa..

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 1 victoria y al conjunto visitante con 4 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 25 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Parma lo ganó por 2 a 3.

El local está en el décimo octavo puesto y aún no tiene puntos (1 PP), mientras que el visitante ha logrado 1 unidad y está en el séptimo lugar en el campeonato (1 PE).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Maurizio Mariani.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter311005
2Como 1907311002
3Juventus311002
7Atalanta110100
18Parma01001-2

Fechas y rivales de Parma en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 3: vs Cagliari: 13 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Atalanta en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 3: vs Lecce: 14 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
Horario Parma y Atalanta, según país
  • Argentina: 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas

Tags
Parma Atalanta Serie A

