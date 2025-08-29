Últimas Noticias
Serie A: Pisa recibirá a Roma por la fecha 2

Pisa recibirá a Roma por la fecha 2
Pisa recibirá a Roma por la fecha 2
Nota IA

por Nota IA

·

Te contamos la previa del duelo Pisa vs Roma, que se enfrentarán en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani mañana a las 13:45 horas. Giuseppe Collu será el árbitro del partido.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pisa y Roma se medirán mañana a las 13:45 horas. El encuentro corresponde a la fecha 2 de la Serie A y se disputará en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani.

Así llegan Pisa y Roma

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa consiguió sólo un punto en su último partido frente a Atalanta, tras igualar 1-1.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Bologna.

El local está en el décimo primer puesto con 1 punto (1 PE), mientras que el visitante llegó a 3 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (1 PG).

El árbitro designado para el encuentro es Giuseppe Collu.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter311005
2Como 1907311002
3Juventus311002
6Roma311001
11Pisa110100

Fechas y rivales de Pisa en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 3: vs Udinese: 14 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 3: vs Torino: 14 de septiembre - 07:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
Horario Pisa y Roma, según país
  • Argentina: 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

