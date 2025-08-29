Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 28 de agosto | (San Agustín) - "Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no lo dejaría perforar las paredes de su casa"
EP 1061 • 12:20
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46
RPP Data
RPP Data
Cáncer infantil: equipo especializado ausente en el INEN hasta 2026
EP 288 • 03:44

Serie A: Cagliari se enfrentará a Napoli por la fecha 2

Cagliari se enfrentará a Napoli por la fecha 2
Cagliari se enfrentará a Napoli por la fecha 2
Nota IA

por Nota IA

·

Napoli y Cagliari se miden en el estadio Diego Armando Maradona mañana a las 13:45 horas y Kevin Bonacina es el elegido para dirigir el partido.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Napoli y Cagliari se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 2 de la Serie A, a partir de las 13:45 horas en el estadio Diego Armando Maradona.

Así llegan Napoli y Cagliari

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli viene de ganar en su encuentro anterior a Sassuolo con un marcador de 2-0.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

En la fecha pasada, Cagliari finalizó con un empate 1-1 ante Fiorentina..

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 3 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (2) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 23 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Napoli sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.

El anfitrión está en el cuarto puesto con 3 puntos (1 PG), mientras que la visita acumula 1 unidad y se ubica en octavo lugar en el campeonato (1 PE).

El encuentro será supervisado por Kevin Bonacina, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter311005
2Como 1907311002
3Juventus311002
4Napoli311002
8Cagliari110100

Fechas y rivales de Napoli en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 3: vs Fiorentina: 13 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Cagliari en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 3: vs Parma: 13 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
Horario Napoli y Cagliari, según país
  • Argentina: 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Napoli Cagliari Serie A

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA