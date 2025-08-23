Serie A: Juventus y Parma se disputan el primer juego del torneo

Parma se mide ante Juventus en el Allianz Stadium mañana a las 13:45 horas. El partido será supervisado por Matteo Marcenaro.

Juventus y Parma se medirán mañana en la nueva temporada de la Serie A. El partido se disputará a las 13:45 horas en el Allianz Stadium.

El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 23 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Parma se impuso por 1 a 0.

¿En qué jornada juega el clásico Juventus?

El sorteo del fixture determinó que el "Derby d'Italia" entre Juventus y Inter se dispute en la jornada 3. El ansiado partido por los eternos rivales será el 13 de septiembre, desde las 13:00 (hora Argentina), en el estadio Allianz Stadium.

Matteo Marcenaro es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Juventus en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 2: vs Genoa: 31 de agosto - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Inter: 13 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Parma en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 2: vs Atalanta: 30 de agosto - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Cagliari: 13 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Horario Juventus y Parma, según país