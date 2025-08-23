Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 24 de agosto | "Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán"
EP 1057 • 12:33
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26
Informes RPP
Informes RPP
Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional
EP 1322 • 03:43

Serie A: Juventus y Parma se disputan el primer juego del torneo

Juventus y Parma se disputan el primer juego del torneo
Juventus y Parma se disputan el primer juego del torneo
Nota IA

por Nota IA

·

Parma se mide ante Juventus en el Allianz Stadium mañana a las 13:45 horas. El partido será supervisado por Matteo Marcenaro.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Juventus y Parma se medirán mañana en la nueva temporada de la Serie A. El partido se disputará a las 13:45 horas en el Allianz Stadium.

El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 23 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Parma se impuso por 1 a 0.

¿En qué jornada juega el clásico Juventus?

El sorteo del fixture determinó que el "Derby d'Italia" entre Juventus y Inter se dispute en la jornada 3. El ansiado partido por los eternos rivales será el 13 de septiembre, desde las 13:00 (hora Argentina), en el estadio Allianz Stadium.

Matteo Marcenaro es el árbitro designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Juventus en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 2: vs Genoa: 31 de agosto - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Inter: 13 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Parma en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 2: vs Atalanta: 30 de agosto - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Cagliari: 13 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
Horario Juventus y Parma, según país
  • Argentina: 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Juventus Parma Serie A

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA