Serie A: Atalanta y Pisa debutan en el torneo

La previa del choque de Atalanta ante Pisa, a disputarse en el Gewiss Stadium mañana desde las 13:45 horas. El árbitro será Alberto Arena.
Atalanta y Pisa se medirán mañana en la nueva temporada de la Serie A. El partido se disputará a las 13:45 horas en el Gewiss Stadium.
Alberto Arena será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
Fechas y rivales de Atalanta en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 2: vs Parma: 30 de agosto - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 3: vs Lecce: 14 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Pisa en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 2: vs Roma: 30 de agosto - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 3: vs Udinese: 14 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
Horario Atalanta y Pisa, según país
- Argentina: 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas