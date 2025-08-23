Serie A: Atalanta y Pisa debutan en el torneo

La previa del choque de Atalanta ante Pisa, a disputarse en el Gewiss Stadium mañana desde las 13:45 horas. El árbitro será Alberto Arena.

Atalanta y Pisa se medirán mañana en la nueva temporada de la Serie A. El partido se disputará a las 13:45 horas en el Gewiss Stadium.

Alberto Arena será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Atalanta en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 2: vs Parma: 30 de agosto - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Lecce: 14 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Pisa en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 2: vs Roma: 30 de agosto - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Udinese: 14 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Horario Atalanta y Pisa, según país