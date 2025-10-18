Serie A: Lazio visita a Atalanta por la fecha 7

La previa del choque de Atalanta ante Lazio, a disputarse en el Gewiss Stadium el domingo 19 de octubre desde las 11:00 horas. El árbitro será Giuseppe Collu.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Atalanta recibirá a Lazio, en el marco de la fecha 7 de la Serie A, el próximo domingo 19 de octubre a partir de las 11:00 horas, en el Gewiss Stadium.

Así llegan Atalanta y Lazio

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta sacó un empate por 1 en su visita a Como 1907. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 empates. Ha recibido 4 goles en su arco y ha marcado 10 tantos en el rival.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio obtuvo un punto gracias a un empate en 3 frente a Torino. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 10 goles a sus rivales y han vencido su valla 5 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 6 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y el marcador favoreció a Lazio con un marcador de 0-1.

El local se ubica en el sexto puesto con 10 puntos (2 PG - 4 PE), mientras que el visitante tiene 7 unidades y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (2 PG - 1 PE - 3 PP).

Giuseppe Collu será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 15 6 5 0 1 6 2 Roma 15 6 5 0 1 5 3 Milan 13 6 4 1 1 6 6 Atalanta 10 6 2 4 0 6 13 Lazio 7 6 2 1 3 3

Fechas y rivales de Atalanta en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 8: vs Cremonese: 25 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Milan: 28 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Udinese: 1 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Sassuolo: 9 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Napoli: 22 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Lazio en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 8: vs Juventus: 26 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Pisa: 30 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Cagliari: 3 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Inter: 9 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Lecce: 23 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Horario Atalanta y Lazio, según país