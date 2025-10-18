Últimas Noticias
Serie A: Se enfrentan Cagliari y Bologna por la fecha 7

En la previa de Cagliari vs Bologna, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 19 de octubre desde las 08:00 horas en el estadio Sardegna Arena. El árbitro designado será Matteo Marchetti.

El próximo domingo 19 de octubre, a partir de las 08:00 horas, Bologna visita a Cagliari en el estadio Sardegna Arena, por el duelo correspondiente a la fecha 7 de la Serie A.

Así llegan Cagliari y Bologna

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari viene de empatar ante Udinese por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 victorias y 2 derrotas, con 5 goles marcados y 5 en el arco rival.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna viene de vencer a Pisa en casa por 4 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Además, marcó un total de 9 goles y 4 le han convertido.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 2 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Bologna se quedó con la victoria por 2 a 1.

El anfitrión está en el décimo primer puesto con 8 puntos (2 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 10 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (3 PG - 1 PE - 2 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Matteo Marchetti.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli1565016
2Roma1565015
3Milan1364116
7Bologna1063124
11Cagliari862220

Fechas y rivales de Cagliari en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 8: vs Hellas Verona: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Sassuolo: 30 de octubre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Lazio: 3 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Como 1907: 8 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Genoa: 22 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Bologna en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 8: vs Fiorentina: 26 de octubre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Torino: 29 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Parma: 2 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Napoli: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Udinese: 22 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
Horario Cagliari y Bologna, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

