Serie A: Se enfrentan Cagliari y Bologna por la fecha 7

En la previa de Cagliari vs Bologna, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 19 de octubre desde las 08:00 horas en el estadio Sardegna Arena. El árbitro designado será Matteo Marchetti.
El próximo domingo 19 de octubre, a partir de las 08:00 horas, Bologna visita a Cagliari en el estadio Sardegna Arena, por el duelo correspondiente a la fecha 7 de la Serie A.
Así llegan Cagliari y Bologna
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A
Cagliari viene de empatar ante Udinese por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 victorias y 2 derrotas, con 5 goles marcados y 5 en el arco rival.
Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A
Bologna viene de vencer a Pisa en casa por 4 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Además, marcó un total de 9 goles y 4 le han convertido.
En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 2 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Bologna se quedó con la victoria por 2 a 1.
El anfitrión está en el décimo primer puesto con 8 puntos (2 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 10 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (3 PG - 1 PE - 2 PP).
El encargado de impartir justicia en el partido será Matteo Marchetti.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Napoli
|15
|6
|5
|0
|1
|6
|2
|Roma
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|3
|Milan
|13
|6
|4
|1
|1
|6
|7
|Bologna
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|11
|Cagliari
|8
|6
|2
|2
|2
|0
Fechas y rivales de Cagliari en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 8: vs Hellas Verona: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Sassuolo: 30 de octubre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Lazio: 3 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Como 1907: 8 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Genoa: 22 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Bologna en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 8: vs Fiorentina: 26 de octubre - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Torino: 29 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Parma: 2 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Napoli: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Udinese: 22 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
Horario Cagliari y Bologna, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela: 09:00 horas