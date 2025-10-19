Serie A: Cremonese y Udinese se encuentran en la fecha 7

Todo lo que tienes que saber en la previa de Cremonese vs Udinese. El duelo, a disputarse en el estadio Giovanni Zini mañana, comenzará a las 13:45 horas y será dirigido por Michael Fabbri.

Cremonese y Udinese se enfrentan mañana, a partir de las 13:45 horas, en el estadio Giovanni Zini. El partido corresponde a la fecha 7 de la Serie A.

Así llegan Cremonese y Udinese

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese cayó 1 a 4 ante Inter en el San Siro. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos y empatado 3. Durante esos cotejos, convirtió 5 goles a sus oponentes y le han marcado 7 en su portería .

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

En la fecha anterior, Udinese logró empatar 1-1 ante Cagliari. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas y 2 victorias. Pudo convertir 5 goles y sus rivales lograron anotar 8 en su arco.

Los cotejos más recientes muestran un total de 1 victorias para el conjunto visitante. El 1 restante terminó con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 23 de abril, en el torneo Italia - Serie A TIM 2022-2023, y Udinese fue el ganador por 3 a 0.

El local está en el décimo puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 8 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (2 PG - 2 PE - 2 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Michael Fabbri.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 15 7 5 0 2 10 2 Napoli 15 7 5 0 2 5 3 Roma 15 7 5 0 2 4 10 Cremonese 9 6 2 3 1 -1 12 Udinese 8 6 2 2 2 -3

Fechas y rivales de Cremonese en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 8: vs Atalanta: 25 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Genoa: 29 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Juventus: 1 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Pisa: 7 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Roma: 23 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Udinese en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 8: vs Lecce: 25 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Juventus: 29 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Atalanta: 1 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Roma: 9 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Bologna: 22 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

