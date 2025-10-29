Últimas Noticias
Serie A: Pisa recibirá a Lazio por la fecha 9

Te contamos la previa del duelo Pisa vs Lazio, que se enfrentarán en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani mañana a las 14:45 horas. Davide Massa será el árbitro del partido.

Pisa y Lazio se medirán mañana a las 14:45 horas. El encuentro corresponde a la fecha 9 de la Serie A y se disputará en el estadio Arena Garibaldi - Romeo Anconetani.

Así llegan Pisa y Lazio

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa consiguió sólo un punto en su último partido frente a Milan, tras igualar 2-2. En las 4 jornadas anteriores, 2 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 9 goles en contra y marcó 4 en el arco rival.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Juventus. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 4.

El local está en el décimo noveno puesto con 4 puntos (4 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 11 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (3 PG - 2 PE - 3 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Davide Massa.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli2197028
2Roma1886025
3Milan1895317
10Lazio1183234
19Pisa48044-7

Fechas y rivales de Pisa en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 10: vs Torino: 2 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Cremonese: 7 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Sassuolo: 24 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Inter: 30 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Parma: 8 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Lazio en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 10: vs Cagliari: 3 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Inter: 9 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Lecce: 23 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Milan: 29 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Bologna: 7 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)
Horario Pisa y Lazio, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido. Términos de uso
