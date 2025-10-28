Serie A: Genoa busca retomar el camino y salir del fondo de la tabla

Toda la previa del duelo entre Genoa y Cremonese. El partido se jugará en el estadio Luigi Ferraris mañana a las 14:45 horas. Será arbitrado por Rosario Abisso.

Desde las 14:45 horas, Genoa y Cremonese se enfrentan mañana por la fecha 9 de la Serie A en el estadio Luigi Ferraris.

Así llegan Genoa y Cremonese

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

Genoa buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Torino. Suma 3 partidos sin ganar y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 9 goles y ha marcado 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Cremonese igualó 1-1 el juego frente a Atalanta. Con un historial irregular (1 derrota y 3 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 4 goles a favor y ha recibido 7 en su arco.

El dueño de casa se encuentra en el vigésimo puesto y tiene 3 puntos (3 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 11 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo (2 PG - 5 PE - 1 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Rosario Abisso.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 18 8 6 0 2 7 2 Roma 18 8 6 0 2 5 3 Milan 17 8 5 2 1 7 11 Cremonese 11 8 2 5 1 -1 20 Genoa 3 8 0 3 5 -7

Fechas y rivales de Genoa en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 10: vs Sassuolo: 3 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Fiorentina: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Cagliari: 22 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Hellas Verona: 29 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Udinese: 8 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Cremonese en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 10: vs Juventus: 1 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Pisa: 7 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Roma: 23 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Bologna: 1 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Lecce: 7 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)

Horario Genoa y Cremonese, según país