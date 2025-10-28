Serie A: Inter busca derrotar a Fiorentina para subirse al liderato

Fiorentina se mide ante Inter en el estadio San Siro mañana a las 14:45 horas. El partido será supervisado por Simone Sozza.
Mañana desde las 14:45 horas, Inter recibirá a Fiorentina en el estadio San Siro, por la fecha 9 de la Serie A.
Así llegan Inter y Fiorentina
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A
Inter recibió un duro golpe y cayó 1 a 3 ante su rival Napoli. Sólo ha perdido uno de los enfrentamientos más recientes de la temporada. En las 4 anteriores jornadas, siempre ganó. Le han hecho5 goles y ha anotado 10.
Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Fiorentina y Bologna, con un marcador 2-2. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 3 partidos perdidos. Marcó 5 goles al rival y le han convertido 8 tantos en esos cotejos.
Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 3 ganados para el local y 2 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 10 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Inter se impuso por 2 a 1.
El local se ubica en el cuarto puesto con 15 puntos (5 PG - 3 PP), mientras que el visitante tiene 4 unidades y se coloca en décimo octavo lugar de la tabla (4 PE - 4 PP).
Simone Sozza es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Napoli
|18
|8
|6
|0
|2
|7
|2
|Roma
|18
|8
|6
|0
|2
|5
|3
|Milan
|17
|8
|5
|2
|1
|7
|4
|Inter
|15
|8
|5
|0
|3
|8
|18
|Fiorentina
|4
|8
|0
|4
|4
|-5
Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 10: vs Hellas Verona: 2 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Lazio: 9 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Milan: 23 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Pisa: 30 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Como 1907: 6 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Fiorentina en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 10: vs Lecce: 2 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Genoa: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Juventus: 22 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Atalanta: 30 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Sassuolo: 6 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
Horario Inter y Fiorentina, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas