Serie A: Se enfrentan Bologna y Torino por la fecha 9

En la previa de Bologna vs Torino, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 14:45 horas en el estadio Stadio Renato Dall'Ara. El árbitro designado será Giovanni Ayroldi.

Por la fecha 9 de la Serie A, Bologna y Torino se enfrentan mañana desde las 14:45 horas en el estadio Stadio Renato Dall'Ara.

Así llegan Bologna y Torino

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna viene de empatar ante Fiorentina por 2-2. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 victorias y 1 empate, con 5 goles marcados y 12 en el arco rival.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino viene de vencer a Genoa en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 7 goles y 9 le han convertido.

Hasta el momento, Bologna cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 3 victorias.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 14 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Bologna se quedó con la victoria por 3 a 2.

El anfitrión está en el quinto puesto con 14 puntos (4 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 11 unidades y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (3 PG - 2 PE - 3 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Giovanni Ayroldi.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 18 8 6 0 2 7 2 Roma 18 8 6 0 2 5 3 Milan 17 8 5 2 1 7 5 Bologna 14 8 4 2 2 6 12 Torino 11 8 3 2 3 -6

Fechas y rivales de Bologna en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 10: vs Parma: 2 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Napoli: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Udinese: 22 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Cremonese: 1 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Lazio: 7 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Torino en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 10: vs Pisa: 2 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Juventus: 8 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Como 1907: 24 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Lecce: 30 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Milan: 8 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

