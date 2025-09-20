Últimas Noticias
Serie A: Sassuolo se enfrentará a Inter por la fecha 4

Sassuolo se enfrentará a Inter por la fecha 4
Sassuolo se enfrentará a Inter por la fecha 4
Inter y Sassuolo se miden en el estadio San Siro mañana a las 13:45 horas y Livio Marinelli es el elegido para dirigir el partido.

Inter y Sassuolo se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 4 de la Serie A, a partir de las 13:45 horas en el estadio San Siro.

Así llegan Inter y Sassuolo

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter no pudo ante Juventus en el Allianz Stadium. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 6 goles y logró anotar 9 a sus rivales.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo venció 1-0 a Lazio en la fecha anterior.

En el historial de resultados se mostraron 2 victorias obtenidas por el local y 3 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 4 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2023-2024, y Sassuolo sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El anfitrión está en el décimo primer puesto con 3 puntos (1 PG - 2 PP), mientras que la visita acumula 3 unidades y se ubica en décimo cuarto lugar en el campeonato (1 PG - 2 PP).

El encuentro será supervisado por Livio Marinelli, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli933005
2Juventus933004
3Cremonese732102
11Inter331023
14Sassuolo33102-2

Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 5: vs Cagliari: 27 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Cremonese: 4 de octubre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Roma: 18 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Napoli: 25 de octubre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Fiorentina: 29 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Sassuolo en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 5: vs Udinese: 28 de septiembre - 07:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Hellas Verona: 3 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Lecce: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Roma: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Cagliari: 30 de octubre - 14:30 (hora Argentina)
Horario Inter y Sassuolo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela: 14:45 horas

Inter Sassuolo Serie A

