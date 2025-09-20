Últimas Noticias
Serie A: Atalanta visita a Torino por la fecha 4

Atalanta visita a Torino por la fecha 4
Atalanta visita a Torino por la fecha 4
·

La previa del choque de Torino ante Atalanta, a disputarse en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino el domingo 21 de septiembre desde las 08:00 horas. El árbitro será Andrea Colombo.

Torino recibirá a Atalanta, en el marco de la fecha 4 de la Serie A, el próximo domingo 21 de septiembre a partir de las 08:00 horas, en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino.

Así llegan Torino y Atalanta

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino viene de vencer a Roma con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 derrota y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 5 goles en contra y pudo convertir 1.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta viene de derrotar a Lecce con un marcador 4 a 1.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 1 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y el partido finalizó con un empate a 1.

El local se ubica en el décimo puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 5 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (1 PG - 2 PE).

Andrea Colombo será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli933005
2Juventus933004
3Cremonese732102
7Atalanta531203
10Torino43111-4

Fechas y rivales de Torino en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 5: vs Parma: 29 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Lazio: 4 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Napoli: 18 de octubre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Genoa: 26 de octubre - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Bologna: 29 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Atalanta en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 5: vs Juventus: 27 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Como 1907: 4 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Lazio: 19 de octubre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Cremonese: 25 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Milan: 28 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
Horario Torino y Atalanta, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

