Serie A: Por la fecha 4, Cremonese recibirá a Parma

Toda la previa del duelo entre Cremonese y Parma. El partido se jugará en el estadio Giovanni Zini el domingo 21 de septiembre a las 08:00 horas. Será arbitrado por Federico La Penna.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El duelo entre Cremonese y Parma correspondiente a la fecha 4 se disputará en el estadio Giovanni Zini desde las 08:00 horas, el domingo 21 de septiembre.

Así llegan Cremonese y Parma

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 0 en el partido anterior.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

En su visita anterior, Cremonese empató por 0 con Hellas Verona.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

A Parma no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 2 ante Cagliari. Con un historial bastante irregular en los últimos 2 partidos disputados, 1 derrota y 1 empate, tiene 1 gol a favor y ha recibido 5 en contra.

El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 7 puntos (2 PG - 1 PE), mientras que la visita sumó 1 unidad y está en el décimo noveno lugar en el torneo (1 PE - 2 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Federico La Penna.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 9 3 3 0 0 5 2 Juventus 9 3 3 0 0 4 3 Cremonese 7 3 2 1 0 2 4 Udinese 7 3 2 1 0 2 19 Parma 1 3 0 1 2 -4

Fechas y rivales de Cremonese en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 5: vs Como 1907: 27 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Inter: 4 de octubre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Udinese: 20 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Atalanta: 25 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Genoa: 29 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Parma en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 5: vs Torino: 29 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Lecce: 4 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Genoa: 19 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Como 1907: 25 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Roma: 29 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Horario Cremonese y Parma, según país